Тампа, США, , 11:19 — REGNUM Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский побил клубный рекорд. Об этом 7 февраля сообщается на сайте лиги.

В последних 17 матчах «Тампа» одержала 15 побед, потерпев поражения в двух играх в овертайме. Таким образом, Василевский побил рекорд другого российского голкипера Николая Хабибулина, при котором «Тампа» в 2003 году набирала очки в течение 16 встреч подряд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержала победу над «Питтсбургом» со счётом 4:2. Василевский отразив 29 бросков по своим воротам, а также отметился результативной передачей.

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