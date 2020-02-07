Киров, , 11:01 — REGNUM Биатлонист из Уфы Антон Бабиков одержал вторую победу на восьмом этапе Кубка России по биатлону. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы администрации Уфы, 6 февраля в Кировской области чемпион мира 2017 года, трехкратный чемпион Европы Антон Бабиков прошел четыре огневых рубежа без промахов и в результате стал чемпионом России в суперпасьюте.

Второе место завоевал Александр Поварницын из Удмуртии. Третьим пришел Рустам Каюмов, представляющий Ямало-Ненецкий АО.

Отмечается, что 5 февраля Бабиков также одержал победу в спринтерской гонке. Второе место завоевал Евгений Идинов из Тюменской области, третьим стал Максим Макаров из Удмуртии.

Сообщается, что Антон Бабиков проживает Октябрьском районе Уфы и является выпускником школы №38.

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