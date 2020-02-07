Нур-Султан, , 10:50 — REGNUM Федерация казакша курес (казахской борьбы) подготовила 100-часовую учебную программы для школ республики. Об этом 7 февраля заявил журналистам министр информации и общественного развития Казахстана, президент федерации Даурен Абаев на брифинге.

По его словам, федерация разработала комплексный план развития казакша куреса. Одной из мер станет внедрение национального вида борьбы в школьную программу.

Абаев отметил, что с сентября 2020 года в качестве пилотного проекта занятия планируется запустить в пяти школах Нур-Султана. Кроме того, в республике планируется открыть академию казакша курес, где будут готовиться специалисты для всех школ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев возглавил федерацию казакша курес в начале октября 2019 года.

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