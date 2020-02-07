Лондон, , 10:49 — REGNUM За возвращение прежних сроков летнего трансферного окна проголосовали клубы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Новые правила были введены в 2018 году. В течение двух последних сезонов трансферное окно закрывалось за один день до стартового матча 1-го тура АПЛ. Таким образом, большую часть августа клубы не могли покупать новых игроков.

Теперь произойдёт возвращение к прежним срокам. В 2020 году трансферное окно закроется 1 сентября, как и во всех ведущих европейских чемпионатах.

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