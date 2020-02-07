Москва, , 10:43 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило 202 российских легкоатлетов в январе 2020 года. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС.

Отмечается, что представители лёгкой атлетики стало самыми часто тестируемыми спортсменами в первом месяце 2020 года. На втором месте идут тяжелоатлеты (50).

Кроме того, РУСАДА проверило 34 лыжников, 32 представителей гребли на байдарках и каноэ, а также 29 биатлонистов, 26 велосипедистов и 23 пловца.

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