Сент-Луис, США, , 10:12 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Монреаля» шайбы забросили нападающие Дженсен Харкинс, Патрик Лайне, Эндрю Копп и Николай Элерс. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

В составе «Сент-Луиса» точными бросками отметились форварды Колтон Парэйко и Карл Гуннарссон.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 59 очков после 55 матчей. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте с 72 очками после 55 игр.

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