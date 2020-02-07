Монреаль, Канада, , 09:52 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» шайбы забросили нападающие Ник Судзуки и Брендан Галлахер, а также защитник Джефф Питри. Российский форвард Илья Ковальчук отметился результативной передачей.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились форварды Якоб Сильверберг и Дерек Грант.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 59 очков после 56 матчей. «Анахайм» идёт на 27-м месте с 50 очками после 54 игр.

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