Эдмонтон, Канада, , 09:45 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Сан-Хосе» шайбу забросил российский нападающий Максим Летунов. Этот гол стал для него первым в карьере в НХЛ. Также голы забили Тимо Майер, оформивший дубль, Эвандер Кейн, Стефан Ноэсен и Кевин Лабанк.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились форварды Сэм Ганье и Коннор Макдэвид, а также защитник Итан Бир.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 52 очка после 55 матчей. «Эдмонтон» идёт на 16-м месте с 62 очками после 54 игр.

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