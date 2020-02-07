Лос-Анджелес, США, , 09:46 — REGNUM Церемония прощания с известным баскетболистом Коби Брайантом, погибшим при крушении вертолета, пройдет 24 февраля в «Стэйпс-центре» — домашней площадке клуба «Лос-Анджелес Лэйкерс», за который во время своей игровой карьеры выступал игрок. Об этом 7 февраля сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего.

Также отмечается, что данная дата выбрана неслучайным образом и имеет символическое значение. Номер 24 — тот, под которым Коби Брайант играл в составе «Лэйкерс», а номер 2 (обозначающий второй месяц года — февраль) — это номер, под которым играла в составе юниорских команд дочь игрока Джанна, которая также погибла во время авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января вертолет, на борту которого находились Коби Брайант и его дочь Джанна, разбился в Калабасасе, штат Калифорния. Все находившиеся на его борту девять человек погибли.