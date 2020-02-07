Оттава, , 09:23 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот гол стал 10-м в сезоне. Ещё по голу забили Мэттью Ньето, Кейл Макар и Джей Ти Комфер.

В составе «Оттавы» единственный точный бросок на счету форвард Брэди Ткачука.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 66 очков после 52 матчей. «Оттава» идёт на 29-м месте с 47 очками после 54 игр.

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