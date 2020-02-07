Глендейл, США, , 09:08 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Каролины» российский нападающий Андрей Свечников оформил дубль и отдал результативную передачу. Кроме того, голы на счету Себастьяна Ахо, также сделавшего дубль, и Джейкоба Славина.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились Алекс Голигоски, Кристиан Дворак и Конор Гарланд.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 65 очков после 54 матчей. «Аризона» идёт на 17-м месте с 61 очком после 56 игр.

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