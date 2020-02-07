Тампа, США, , 08:46 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Тампы» российский хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачёв забросили по шайбе. Кроме того, Кучеров и вратарь Андрей Василевский отметились результативными передачами. Ещё по голу забили Стивен Стэмкос и Энтони Чирелли.

В составе «Питтсбурга» российский нападающий Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу, после которой отличился Джон Марино.

На сегодняшний день «Тампа» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 73 очка после 54 матчей. «Питтсбург» идёт на пятом месте с 71 очком после 53 игр.

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