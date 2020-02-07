Барселона, Испания, 7 февраля 2020, 08:34 — REGNUM «Барселона» проиграла «Атлетику» из Бильбао в матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» и закончилась со счётом 0:1.
Единственный гол в матче был забит в на 93-й минуте. После навеса с фланга в исполнении Ибаи Гомеса полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс срезал мяч в свои ворота.
Таким образом, «Барселона» выбыла из Кубка Испании, а «Атлетик» вышел в ½ финала турнира. Ранее турнир покинул также мадридский «Реал».
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