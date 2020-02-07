Тегеран, , 08:28 — REGNUM По словам пресс-секретаря Федерации футбола Исламской республики Иран (ИРИ) Амира Мехди Алави, бывший тренер футбольной команды «Санат Нафт» Драган Скочич родом из Хорватии стал главным тренером сборной Ирана по футболу.

Пресс-секретарь сообщил, что все директивы и расписание для команды будут вскоре объявлены Федерацией футбола. Об этом 6 февраля сообщило иранское агентство Mehr News.

Драган Скочич занимал должность главного тренера иранского футбольного клуба «Санат Нафт» с июля 2019 года. Хорват пришёл на смену португальского тренера Паулу Серхио, покинувшего в середине мая «Санат Нафт», чтобы возглавить саудовский футбольный клуб «Аль-Таавун», базирующийся в городе Абадан. 51-летний Скочич начал свою тренерскую карьеру в ФК «Риеку» в 2005 году, а также являлся тренером таких футбольных клубов как «Малаван», «Фулад» и «Хунэ бэ хунэ».

26 марта иранская сборная примет у себя в Тегеране команду из Гонконга, а через пять дней в выездном матче сразится со сборной Камбоджи в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.