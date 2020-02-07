Мадрид, , 08:09 — REGNUM Мадридский «Реал» проиграл «Реал Сосьедаду» в матче ¼ финала Кубка Испании. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счётом 3:4.

В составе «Реал Сосьедада» голы забили полузащитник Мартин Эдегор, нападающий Александер Исак, оформивший дубль, и хавбек Микель Мерино. В составе «Реал» точными удурами отметились защитник Марсело, форвард Родриго и защитник Начо.

На 95-й минуте главный арбитр матча удалил защитника «Реал Сосьедада» Андони Эспиносу.

Таким образом, «Реал» выбыл из Кубка Испании, а «Реал Сосьедад» вышел в ½ финала турнира.

Читайте также: «Мирандес» выбил «Вильярреал» из Кубка Испании