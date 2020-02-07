Томск, , 07:52 — REGNUM В Томске сегодня, 7 февраля, стартуют чемпионат и первенство Сибирского федерального округа (СФО) по тайскому боксу. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Соревнования и предварительные поединки пройдут в спортивном комплексе «Юпитер». 8 февраля стартуют полуфиналы, а 9 февраля состоятся финальные бои.

В соревнованиях примут участие порядка 300 спортсменов со всей Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, соревнования в Томске являются отборочным этапом на чемпионат России по тайскому боксу в Сочи и первенство России в Нижнем Новгороде.

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