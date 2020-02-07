Хельсинки, , 03:56 — REGNUM Хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» в Хельсинки закончился поражением сборной России от финской команды со счетом 0:3

Все три шайбы финны забросили в начале первого периода игры. Российские хоккеисты не смогли исправить ситуацию. Теперь сборная России находится на четвертом месте в общем зачете Евротура. На ее счету семь очков.

Как сообщало ИА REGNUM, защищать ворота хоккейной сборной РФ в матче с финнами назначили голкипера казанского клуба «Ак Барс» Тимура Билялова.

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