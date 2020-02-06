Токио, , 18:49 — REGNUM Японская девушка-боец MMA Ицуки Хирата сделала косплей на одну из героинь манги Dragon Ball. Об этом 6 февраля сообщает игровое издание Kotaku.

https://www.instagram.com/p/B8Fm3lJBbol/

Спортсменка опубликовала свои фотографии в костюме Андроида №18 из Dragon Ball. Девушка заявила, что знакомые часто говорят ей о внешнем сходстве с этой героиней.

Напомним, Dragon Ball — это популярная японская манга за авторством Акиры Ториямы. Первая глава вышла в 1984 году.

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