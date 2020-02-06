Пермь, , 15:59 — REGNUM «Финал четырёх» Кубка России по гандболу среди мужчин пройдёт в Перми. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России (ФГР).

Отмечается, что решение о месте проведения финала принял исполком ФГР. Турнир пройдёт в спортивном комплексе им. Сухарева 14−15 марта.

В «финале четырёх» сыграют «Пермские медведи» (Пермь), «Акбузат» (Уфа), «Спартак» (Москва) и «Чеховские медведи» (Чехов).

Добавим, что «Финал четырёх» пройдёт в Перми в третий раз. Ранее турнир проводился в столице Прикамья в 2014 и 2015 годах.