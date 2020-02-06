Москва, 6 февраля 2020, 15:54 — REGNUM Теннисистка Анна Блинкова сыграет за сборную России вместо Светланы Кузнецовой в матче Кубка Федерации против команды Румынии. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.
Отмечается, что Кузнецова не сможет помочь команде из-за травмы локтя, которую она получила на Открытом чемпионате Австралии.
Напомним, матч состоится 7−8 февраля в румынском городе Клуж-Напока.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, игру с румынской командой пропустит Анастасия Павлюченкова, которая дошла до четвертьфинала Australian Open.
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