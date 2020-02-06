Москва, , 15:54 — REGNUM Теннисистка Анна Блинкова сыграет за сборную России вместо Светланы Кузнецовой в матче Кубка Федерации против команды Румынии. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.

Отмечается, что Кузнецова не сможет помочь команде из-за травмы локтя, которую она получила на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, матч состоится 7−8 февраля в румынском городе Клуж-Напока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игру с румынской командой пропустит Анастасия Павлюченкова, которая дошла до четвертьфинала Australian Open.

Читайте ранее в этом сюжете: Павлюченкова пропустит матч Кубка Федерации со сборной Румынии