Воронеж, , 15:52 — REGNUM Массовый забег вместо традиционной лыжной гонки «Лыжня России» состоится в Воронеже 8 февраля. Решение принято из-за почти полного отсутствия снега.

Как сообщили «Аргументы и факты», стартует марафон на «Олимпике» в 09:30 8 февраля, старт участникам состязаний даст телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Традиционная лыжная гонка «Лыжня России» проводится, как правило, в феврале. В разные годы принимались решения о переносе сроков её проведения (например, из-за морозов), однако её не отменяли. Решения о переносе в этом году принял целый ряд регионов.

Между тем, по прогнозам синоптиков днём 8 февраля ожидается до восьми градусов мороза. В ночь температура опустится до — 11, 7 февраля возможен даже снег. Сейчас в Воронеже около нуля, солнечно и бесснежно.