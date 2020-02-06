Москва, , 14:57 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово к сотрудничеству с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время чемпионата Европы 2020 года. Об этом 6 февраля заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Российское антидопинговое агентство будет оказывать полную поддержку УЕФА при проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года в отношении антидопинговой деятельности», — проводит слова Пахноцкой ТАСС.

Он отметила, что антидопинговые службы УЕФА получат от РУСАДА разрешение на возможность беспрепятственно транспортировать допинг-пробы через границу России, как это было во время чемпионата мира 2018 года.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

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