Токио, , 14:27 — REGNUM Решение создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом принял организационный комитет летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Об этом 6 февраля заявили в оргкомитете.

Сообщается, что рабочая группа будет заниматься противодействием распространению коронавируса, а также его потенциальному негативному влиянию на ход проведения Олимпиады.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны не обсуждает возможность отмены Игр из-за коронавируса.

Проведение Олимпийских игр в Токио запланировано на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, Параолийских игр — с 25 августа по 6 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Абэ прокомментировал возможность отмены Игр в Токио из-за коронавируса