Самара, , 14:28 — REGNUM Полузащитник Сергей Иванов перешел из «Зенита» и «Крылья Советов». Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

По сообщению пресс-службы команды, 23-летний футболист перешел из Санкт-Петербурга в самарскую команду на правах аренды с правом выкупа.

Соглашение рассчитано на полгода. Отмечается, что футболист будет выступать аз «Крылья Советов» под 30 номером.

Ранее Сергей выступал за ФК «Зенит-2» и «Кошице».

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