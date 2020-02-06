Москва, , 14:20 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наступает на Россию по всем фронтам, но у страны есть шанс избежать поражения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя сообщение о недопуске сборной России на ЧМ-2022.

«Любой опытный государственный и непредвзятый в политических симпатиях или антипатиях управленец должен понимать очень простую вещь. Конфликт Запада с Россией возможен только в информационном, законотворческом и гуманитарном направлениях. Военные действия исключены.

Последнее как раз означает концентрацию усилий Запада на причинении морального и информационного ущерба России в спортивной отрасли, науке и образовании, в частности, истории, литературе и других жизненно важных направлениях для высокой самооценки каждой состоявшейся нации.

Давление Запада на Россию нарастает снежным комом, расширяется год за годом список точечных побед наших оппонентов в стратегических коммуникациях против России.

С высокой вероятностью режиссируют этим представлением выдающиеся вашингтонские лоббисты и юристы, находя большие и не очень проплешины и неприкрытые слабые места в государственном управлении спортом, отсутствии должной открытости, неготовности к информационному противостоянию.

В результате отстранения России от Олимпийских игр и участия в мировых футбольных чемпионатах обнуляет не только репутацию страны, но и авторитет ее власти в глазах российских граждан.

Сегодня у России пока есть шанс избежать такой развязки событий. Для этого Москва срочно в работу должна вовлечь лучших юристов, лоббистов и авторитетных управленцев, звезд мирового спорта», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, катарский телеканал BeIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы уведомило Россию о невозможности участвовать в ЧМ-2022.

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