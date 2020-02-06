Джейрахский район, Ингушетия, , 14:27 — REGNUM На чемпионате России по альпинизму в Ингушетии произошло ЧП: участник из Нижнего Новгорода сорвался со скалы на высоте трех метров. Обошлось без серьезных травм, спортсмен отделался ссадинами и ушибами.

«Участник соревнований, одолевая один из этапов на высоте 3 тыс. метров, сорвался со скалы и получил ссадины и ушибы», — цитирует «Интерфакс» представителя регионального МЧС.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и сопроводили его до альпинистского лагеря у подножья горы, где передали врачам скорой помощи. Медики установили, что серьезных травм альпинист избежал.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат России по альпинизму в техническом классе стартовал в горном Джейрахском районе Ингушетии 3 февраля и продлится до 16 февраля. В соревнованиях принимают участие более 70 спортсменов из 19 субъектов РФ.

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