Москва, , 13:36 — REGNUM Сообщение об отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года может быть чьим-то заказом или пиаром. Об этом 6 февраля заявила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая, сообщает «Р-Спорт».

"Сегодня это не легитимное заявление, оно не может иметь никакой силы. Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ», — сказала Пахноцкая.

Она добавила, что даже если бы решение о неучастии сборной России в ЧМ-2022 было принято, то процедура уведомления была бы совсем иная.

Национальную федерацию должна уведомить международная федерация, а не Всемирное антидопинговое агентство (WADA). То есть в данном случае Международная федерация футбола (ФИФА) должна уведомить Российский футбольный союз (РФС).

Напомним, 5 февраля катарский телеканал BeIN Sports сообщил, что WADA якобы уведомило РФС о том, что сборная России не сможет участвовать в ЧМ-2022.

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