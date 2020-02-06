Санкт-Петербург, 6 февраля 2020, 13:33 — REGNUM FIFA вежливо игнорирует заявления WADA, поскольку стоит на страже спорта и своих коммерческих интересов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 февраля, глава наблюдательного совета издательского дома «Спорт: день за днём» Сергей Бавли, комментируя высказывания представителей Всемирного антидопингового агентства.
Как сообщалось ранее, в WADA, комментируя сообщения арабского издания BeIN Sports, подтвердили, что чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых российские спортсмены в случае применения к ним санкций смогут выступить только в нейтральном статусе.
Ранее утвержденные WADA решения об отстранении российских спортсменов должны вступить в силу, если их подтвердит Спортивный арбитражный суд в Лозанне. В FIFA, в свою очередь, заявили, что у них «нет никакого обновления» ранее предоставленной информации, которая заключается в том, что «FIFA находится на связи с WADA для прояснения сути решения WADA в отношении футбола».