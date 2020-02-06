Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM FIFA вежливо игнорирует заявления WADA, поскольку стоит на страже спорта и своих коммерческих интересов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 февраля, глава наблюдательного совета издательского дома «Спорт: день за днём» Сергей Бавли, комментируя высказывания представителей Всемирного антидопингового агентства.

Как сообщалось ранее, в WADA, комментируя сообщения арабского издания BeIN Sports, подтвердили, что чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых российские спортсмены в случае применения к ним санкций смогут выступить только в нейтральном статусе.

Ранее утвержденные WADA решения об отстранении российских спортсменов должны вступить в силу, если их подтвердит Спортивный арбитражный суд в Лозанне. В FIFA, в свою очередь, заявили, что у них «нет никакого обновления» ранее предоставленной информации, которая заключается в том, что «FIFA находится на связи с WADA для прояснения сути решения WADA в отношении футбола».

«Это информационный вброс, за которым ничего не стоит. FIFA вежливо игнорирует заявления WADA, отмечая, что у нее нет никакой информации, хотя упоминаемое заседание WADA состоялось почти два месяца назад. Это такой способ показать, что выполнять требования WADA международная федерация футбола не будет.

В мире есть четыре крупных спортивных организации, максимально дистанцирующихся как от Международного олимпийского комитета, так и от WADA, и FIFA — одна из них. Они стоят на страже своих коммерческих интересов и не будут прислушиваться к WADA, действия которой убивают спорт.

Сборной России по футболу бояться нечего, хотя психологическое давление, разумеется, сказывается. Это пространство для работы Российского футбольного союза и министерства спорта, надеюсь, такая работа начнется уже в ближайшее время», — отметил Сергей Бавли.