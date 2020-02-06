Тула, , 13:11 — REGNUM В тульском «Арсенале» будут рады Александру Кокорину, однако решение о том, где он хочет играть, — за самим Кокориным. Об этом сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу» президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев.

Аджоев ответил на вопрос о том, нет ли желания у «Арсенала» «забрать» Кокорина, который в настоящее время тренируется с «Зенитом-2».

"Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему», — сказал Аджоев.

Александр Кокорин, нападающий «Зенита», был осуждён за нападение на чиновника в кофейне. После освобождения он вернулся в клуб, однако через некоторое время ему предложили отправиться в аренду в клуб «Сочи». Он отказался, и сейчас тренируется с «Зенитом-2».

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