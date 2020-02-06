Москва, , 12:53 — REGNUM В качестве легенд на матч звёзд Единой лиги ВТБ приглашены баскетболисты Сергей Моня и Кайл Хайнс. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе лиги.

Как отметила генеральный директор лиги Илона Корстин, матч звёзд является не только шоу, но и возможностью отметить баскетболистов, ставших легендами и продолжающих играть на самом высоком уровне.

Сергей Моня, который с 2010 года играет за «Химки», примет участие в матче звёзд в составе команды «Звёзды России». Американский игрок ЦСКА Кайл Хайнс сыграет за «Звёзды мира».

Напомним, матч звёзд Единой лиги ВТБ состоится 16 февраля в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны тренеры команд на матче звёзд Единой лиги ВТБ