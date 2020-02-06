Хельсинки, , 12:42 — REGNUM Ворота сборной России по хоккею в матче с командой Финляндии будет защищать вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов. Об этом 6 февраля журналистам сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Билялов выйдет в стартовом составе российской команды в первом матче третьего этапа Еврохоккейтура. Запасным вратарём будет Александр Самонов (СКА). Кроме того, в заявке также значится Игорь Бобков («Авангард»).

Для 24-летнего Билялова этот матч станет первым за сборную. Игра между сборными России и Финляндии состоится 6 февраля в Хельсинки.

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