Барселона, Испания, , 12:36 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси задумался об уходе из каталонского клуба. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, у Месси произошёл конфликт с руководством клуба. Форвард остался недоволен критикой спортивного директора Эрика Абидаля в адрес бывшего главного тренера Эрнесто Вальверде.

После этого президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу попытался уладить конфликт с Месси и Абидалем, поговорив с обоими по телефону.

Кроме того, отмечается, что Месси не устраивает интенсивность тренировок нового наставника команды Кике Сетьена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» намерен заполучить Месси в случае, если тот решит покинуть «Барселону».

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