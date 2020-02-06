Барселона, Испания, 6 февраля 2020, 12:36 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси задумался об уходе из каталонского клуба. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации издания, у Месси произошёл конфликт с руководством клуба. Форвард остался недоволен критикой спортивного директора Эрика Абидаля в адрес бывшего главного тренера Эрнесто Вальверде.
После этого президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу попытался уладить конфликт с Месси и Абидалем, поговорив с обоими по телефону.
Кроме того, отмечается, что Месси не устраивает интенсивность тренировок нового наставника команды Кике Сетьена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» намерен заполучить Месси в случае, если тот решит покинуть «Барселону».
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