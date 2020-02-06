Киев, , 12:14 — REGNUM Украинский боксер Александр Усик ответил на оскорбления в свой адрес стихами. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Усик ответил некому Леониду Остальцеву, который воевал в Донбассе на стороне украинских вооружённых сил. Во время эфира на украинском телевидении Остальцев сравнил Усика с обезьяной.

https://www.instagram.com/p/B8MGTxmnAMH/

Напомним, Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. На его счету 17 побед на профессиональном ринге. Осенью 2019 года он дебютировал в тяжёлом весе, победив американца Чезза Уизерспуна.

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