Барселона, Испания, , 11:49 — REGNUM «Манчестер Сити» намерен заполучить аргентинского форварда Лионеля Месси, если тот решит покинуть «Барселону». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что в «Манчестер Сити» следят за конфликтом Месси с руководством каталонского клуба, который начался после слов спортивного директора Эрика Абидаля. Ранее Абидаль заявил, что недовольство игроков стало одной из причин увольнения главного тренера Эрнесто Вальверде.

Добавим, что контракт Месси с «Барселоной» действует до июня 2021 года, однако в соглашение есть опция, которая позволяет ему уйти из клуба уже летом 2020 года.

Кроме того, считается, что «Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Месси, поскольку у футболиста хорошие отношения главным тренером Хосепом Гвардиолой, а также со спортивным директором Чики Бегиристайном и управляющим Ферраном Сориано. Все ранее работали в «Барселоне».

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