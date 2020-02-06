Кызыл, , 11:30 — REGNUM 5 февраля в столице Тувы Кызыле состоялось открытие первенства Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

В соревнованиях участвуют сборные из девяти сибирских регионов, в которые вошли более 250 спортсменов. Они будут бороться за призы в 11 весовых категориях. Победители получат право на участие в чемпионата России, который пройдёт в Наро-Фоминске.

«Нынешние состязания ответственные, и не только потому, что посвящены 75-летию Великой Победы. Тот, кто выиграет здесь, поедет на финал России бороться за право выступать в сборной страны», — написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

При этом он выразил надежду, что борцам удастся также посмотреть Кызыл и «почувствовать, что такое Тува».

Напомним, чуть больше недели назад в соседнем Красноярском крае завершился международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Как сообщало ИА REGNUM, представители России по итогам завоевали 16 золотых, 12 серебряных и 27 бронзовых медалей. По четыре награды разного достоинства у сборных Китая и Японии. Три — у Казахстана.

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