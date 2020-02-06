Турин, Италия, , 11:20 — REGNUM Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал торт, который ему подарили на 35-летний юбилей. Футболист выложил фото на своей странице в Instagram.

«Пришло время отпраздновать мой день рождения. Спасибо любимой за этот удивительный сюрприз», — написал Роналду.

Торт выполнен в виде названия бренда футболиста CR7.

https://www.instagram.com/p/B8M8MAUA-jY/

Напомним, Роналду родился 5 февраля 1985 года на острове Мадейра в Португалии. За свою карьеру он выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).