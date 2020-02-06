Лондон, 6 февраля 2020, 11:11 — REGNUM «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Жеребьёвка турнира состоялась 5 февраля.
Отметим, что последним участником 1/8 финала Кубка Англии стал «Тоттенхэм Хотспур», который в переигровке обыграл «Саутгемптон» (3:2), и сыграет с «Норвичем».
Матчи 1/8 финала состоятся со 2 по 5 марта. Начиная в этой стадии переигровок не будет. В случае ничьи команды будут играть два дополнительных тайма по 15 минут, после чего будет проводиться серия пенальти.
Все пары соперников по 1/8 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:
- «Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»
- «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»
- «Челси» — «Ливерпуль»
- «Вест Бромвич» — «Ньюкасл»
- «Лестер Сити» — «Бирмингем»
- «Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»
- «Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич»
- «Портсмут» — «Арсенал»
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