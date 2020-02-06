Лондон, , 11:11 — REGNUM «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Жеребьёвка турнира состоялась 5 февраля.

Отметим, что последним участником 1/8 финала Кубка Англии стал «Тоттенхэм Хотспур», который в переигровке обыграл «Саутгемптон» (3:2), и сыграет с «Норвичем».

Матчи 1/8 финала состоятся со 2 по 5 марта. Начиная в этой стадии переигровок не будет. В случае ничьи команды будут играть два дополнительных тайма по 15 минут, после чего будет проводиться серия пенальти.

Все пары соперников по 1/8 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:

«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»

«Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» — «Ливерпуль»

«Вест Бромвич» — «Ньюкасл»

«Лестер Сити» — «Бирмингем»

«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич»

«Портсмут» — «Арсенал»

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