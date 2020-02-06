Мемфис, США, , 10:35 — REGNUM Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Андре Игуодала перейдёт в «Майами Хит». Об этом 6 февраля сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

Отмечается, что 36-летний игрок подпишет контракт с клубом на два года, в течение которых получит $30 млн. При этом в обратном направлении проследует 23-летний разыгрывающий «Майами» Джастис Уинслоу.

Добавим, что Игуодала является трёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» (2015, 2017 и 2018). В 2015 году он был признан самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной США Игуодала стал олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом мира (2010).