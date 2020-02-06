Лондон, , 10:26 — REGNUM Британский легкоатлет, четырёхкратный олимпийский чемпион в беге Мо Фара не примет участия в Лондонском полумарафоне. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе соревнований.

Сообщается, что Фара отказался выступить на полумарафоне из-за травмы. У него повреждение ахиллова сухожилия.

Напомним, в 2017 году после чемпионата мира по лёгкой атлетике Фара принял решение выступать только на марафонских и полумарафонских дистанциях.

Фара по два раза выигрывал Олимпийские игры в беге на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Также он является двукратным победителем Лондонского полумарафона.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) результаты допинг-тестов Мо Фары, которого подозревают в употреблении запрещённых веществ.

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