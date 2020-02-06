Токио, , 10:01 — REGNUM Власти Японии не обсуждают возможность отмены летних Олимпийских игр — 2020 в Токио из-за вспышки коронавируса. Об этом 6 февраля заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«Мы не ведем каких-либо консультаций с МОК и оргкомитетом Олимпиады по поводу возможности отмены Игр», — сказал Абэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в оргкомитете Игр заявили, что не рассматривают возможность отмены соревнований из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года, Параолимпиада — с 25 августа по 6 сентября.

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