Лос-Анджелес, США, , 09:36 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 128:111.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Деррик Джонс, набравший 25 очков.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Пол Джордж, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 10 результативных передач.

«Клипперс» одержали пятую победу в последних шести матчах. «Майами» прервал серию из двух побед.

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