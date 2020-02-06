Детройт, США, , 09:30 — REGNUM «Детройт Пистонс» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:108.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Детройта» Андре Драммонд, сделавший дабл-дабл из 31 очка и 19 подборов.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал форвард Келли Убре, на счету которого 30 очков.

«Детройт» одержал вторую победу в последних шести матчах. «Финикс» потерпел четвёртое поражение подряд.

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