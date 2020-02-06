Нью-Йорк, США, , 09:20 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:88.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Карис Леверт, набравший 23 очка. В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал разыгрывающий Д’Анджело Расселл, на счету которого 17 очков.

«Бруклин» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. «Голден Стэйт» прервал серию из двух побед.

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