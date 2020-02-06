Ростов-на-Дону, 6 февраля 2020, 09:13 — REGNUM Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России Валерия Маслова продолжит спортивную карьеру в Черногории. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России, передаёт ИА REGNUM.
Гандболистка, играющая на позиции правой полусредней, проведёт в «Будучности» два сезона.
ИА REGNUM напоминает, что ранее капитан сборной России по гандболу Анна Сень продлила контракт с «Ростов-Доном».
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