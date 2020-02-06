Торонто, Канада, , 08:55 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:118.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, набравший 32 очка. Кроме того, форвард Серж Ибака сделал набрал 30 очков.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Малколм Брогдон, на счету которого 24 очка.

«Торонто» одержал 12-ю победу подряд. «Индиана» потерпела третье поражение кряду.

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