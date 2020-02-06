Солт-Лейк-Сити, США, , 08:43 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 98:95.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, набравший 31 очко. Кроме того, центровой Никола Йокич сделал трипл-дабл из 30 очков, 21 подбора и 10 результативных передач.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал разыгрывающий Майк Конли, на счету которого 21 очко.

«Денвер» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. «Юта» потерпела пятое поражение подряд.

Читайте также: «Лос-Анджелес» победил «Сан-Антонио» благодаря 36 очкам Джеймса