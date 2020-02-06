Чикаго, США, , 08:19 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В середине второго периода, на 27-й минуте, нападающий «Чикаго» Алекс Дэбринкэт открыл счёт. Но спустя шесть минут форвард «Бостона» Шон Курали восстановил равновесие.

Победу «Брюинз» принёс гол защитника Чарли Макэвоя в овертайме матча.

На сегодняшний день «Бостон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 78 очков после 55 матчей. «Чикаго» идёт на 19-м месте с 58 очками после 54 игр.

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