Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» российский форвард Павел Бучневич забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также голы забили нападающие Филип Хитил, Мика Зибанежад, Крис Крайдер и Грег Маккегг.

В составе «Торонто» точными бросками отметились Джон Таварес и Остон Мэттьюс, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 23-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 56 очков после 52 матчей. «Торонто» идёт на 14-м месте с 63 очками после 54 игр.

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