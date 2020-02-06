Рим, , 07:50 — REGNUM 5 февраля в Риме (Италия) на стадионе «Стадио Олимпико» команды «Лацио» и «Верона» встретились в рамках заключительного матча 17-го тура итальянской Серии А сезона 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Самым ценным игроком матча с оценкой 8.10 был признан 27-летний испанский вингер Луис Альберто, совершивший 3 успешные обводки, 1 отбор и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач футболиста составила 79%. На данный момент лучшим бомбардиром «орлов» является Чиро Иммобиле, настрелявший 28 голов (10 с пенальти) в 28-ми играх.

«Лацио», набрав 50 очков, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице лиги. «Верона» с 31-м баллом по итогам тура расположилась на 9-й строчке.

Статистика матча («Лацио"/"Верона»)

Удары 18/13

Удары в створ 5/3

Владение мячом 54%/46%

Фолы 12/12

Угловые 6/7

WhoScored 6.85/7.03

Составы на матч:

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Раду, Ачерби, Лейва, Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Кайседо.

Запас: Фелипе, Лукаку, Баштуш, Пароло (↑ 85), Хони (↑ 70), Гуэррьери, Прото, Андерсон, Адеканье, Минали, Марушич (↑ 71), Вавро.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Велозу, Фараони, Верре, Дзакканьи, Лазович, Пессина, Борини.

Запас: Эссерик (↑ 70), Стемпиньский, Ди Кармине, Паццини, Боккетти, Фелиппе, Берарди, Димарко, Давидович (↑ 90), Эмперер, Радунович, Аджапонг.

Главный тренер: Иван Юрич.

Бригада арбитров: Росарио Абиссо | Дарио Цеццони | Джованни Баччини | Джанлука Манганьелло.

Желтые карточки: Кумбулла — 23, Милинкович-Савич — 29, Хони — 77, Раду — 80, Ррахмани — 87.