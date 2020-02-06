Лондон, , 07:49 — REGNUM 5 февраля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» между командами «Тоттенхэм» и «Саутгемптон» был разыгран матч в рамках 4-го раунда Кубка Англии сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой «шпор».

Гол 27-летнего бразильского вингера «Тоттенхэма» Лукаса Моуры на 78-й минуте стал для футболиста 7-м в сезоне во всех турнирах (4 — Английская Премьер-лига, 2 — Кубок Англии, 1 — Лига Чемпионов). На данный момент он является 4-м бомбардиром в составе команды после Харри Кейна (18), Сона Хын Мина (14) и Деле Алли (8).

В 5-м раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» встретится с «Норвичем», прошедшим «Бернли» со счетом 2:1.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Саутгемптон»)

Удары 9/15

Удары в створ 3/7

Владение мячом 44%/56%

Фолы 5/12

Угловые 6/5

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Танганга, Винкс, Дайер, Ндомбеле, Сесеньон, Моура, Сон.

Запас: Санчес (↑ 90), Алли (↑ 61), Гадзанига, Скипп, Фернандеш (↑ 54), Пэррот, Киркин.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Саутгемптон»: Ган, Уорд-Прауз, Стивенс, Бертранд, Беднарек, Ромеу, Буфаль, Хейбьерг, Редмонд, Лонг, Ингс.

Запас: Вестергорд (↑ 40), Адамс (↑ 81), Армстронг (↑ 67), Обафеми, Смолбоун, Вокинс, Льюис.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

Главный арбитр матча: Давид Куте.

Желтые карточки: Беднарек — 55, Фернандеш — 59, Ромеу — 84, Адамс — 85, Ган — 86.

Забитые мячи: Джек Стивенс (автогол) 12 — 1:0, Шейн Лонг 34 — 1:1, Данни Ингс (Натан Редмонд) 72 — 1:2, Лукас Моура (Деле Алли) 78 — 2:2, Сон Хын Мин (пенальти) 87 — 3:2.